25 départements en alerte, jusqu'à dix centimètres de neige

Les Normands n'ont pas l'habitude de voir cinq à dix centimètres de neige, comme ce mercredi matin. Dans cette petite ville de campagne, les commerçants se préparent à accueillir leurs premiers clients, enfin, s'ils viennent. "Le fait qu'il y ait de la neige comme ça, ça n'encourage pas les gens à sortir de chez eux", témoigne Emmanuel, restaurateur. De plus, le verglas complique la circulation des automobilistes. Jean-Pierre, livreur, a du retard dans sa tournée :"On roule beaucoup plus doucement, on fait attention et on prend notre temps. Les clients sont compréhensifs, le principal c'est qu'ils aient leurs marchandises quand même". Il vaut mieux sortir à pied, mais bien équipé :"il y a de petits clous en bas pour ne pas glisser", "de bonnes chaussures, de bonnes chaussettes pour ne pas avoir froid, et être agile sur la neige". Loin de la galère, sur la côte, à Deauville, les plus chanceux profitent du paysage. Si rare, il laisse place à beaucoup d'imagination. "C'est une surprise de voir la neige comme ça, c'est magnifique. On attend seulement de voir quand est-ce que ce sera transformé en piste de ski de fond", "ça évoque la banquise, j'ai l'impression un peu d'être au Groenland", racontent certains. Il devrait continuer de neiger ce mercredi après-midi. Le Mont-Saint-Michel a, lui aussi, eu droit à son manteau blanc. TF1 | Reportage A. Lebranchu, J. Duong, X. Thoby