25 tonnes de bois volées en une nuit

Le vol a eu lieu en pleine nuit. Dans cette forêt communale du Jura, une vingtaine de troncs d'arbre se sont volatilisés. C'était du hêtre déjà coupé censé être vendu le mois prochain. "Je trouve que c'est choquant par rapport aux personnes qui ont travaillé" ; "ce sont des gens organisés parce que 25 tonnes ça ne s'envole pas comme ça", expriment des habitants. Qui est à l'origine du vol ? Comment ont-ils transporté leur butin ? C'est sans doute l'œuvre de professionnels car chaque tronc d'arbre mesurait 6 à 7 mètres de long et 50 centimètres de diamètre. "Ça a dû se voir quand même, je pense à des camions pour transporter ça et des grues", explique Gonzague Canavaggio. Dans cette entreprise de menuiserie voisine, la fréquence de ces vols inquiète. Le bois est un bien toujours plus précieux et rarement protégé dans les forêts françaises. Il y a quelques mois, nous avions filmé ces images en Moselle où la parcelle d'Éric a été massacrée. Pour des faits similaires, cette fois en Ariège, un exploitant forestier espagnol a été condamné à deux ans de prison avec sursis. TF1 | Reportage E. Lefebvre, N. Hadj Bouziane, P. Gardet