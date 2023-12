26 décembre férié dans l’Est : pour la dernière fois ?

Ce mardi, le marché couvert de Metz (Moselle) est fermé et le restera toute la journée. À Nancy (Meurthe-et-Moselle) en revanche, c’est ouvert, comme tous les autres commerces du centre-ville. C’est ainsi tous les 26 décembre et tous les Vendredis saints avant Pâques. Ce sont des jours fériés en Alsace et en Moselle, et personne ne s’en plaint à Metz. Ces congés spéciaux, Alsaciens et Mosellans les doivent au droit local érigé après la guerre de 14-18. Le gouvernement pourrait remettre en cause ces deux jours de congé pour une question d’égalité de temps de travail de quatorze heures sur l’année. Les salariés nancéens continueront de travailler le 26 décembre, alors que leurs collègues messins sont au repos. Il y a quand même quelques bons côtés pour les commerçants de Nancy : une hausse de la fréquentation de la clientèle. Aujourd’hui, un seul point commun entre les deux villes : leurs marchés de Noël sont ouverts. TF1 | Reportage V. Dietsch, T. Rolnik