26 jours posés = 64 jours de congés en 2023 !

L'année 2023 n'a même pas commencé et pourtant, vous en rêvez déjà de vos futures vacances. Bonne nouvelle ! Cette année, le calendrier vous sera particulièrement favorable : sur onze jours fériés, neuf seront en semaine. Seuls le 1er janvier et le 11 novembre tomberont pendant un week-end. "C’est une très bonne nouvelle. Cela allonge les week-ends et cela permet effectivement de partir un peu plus longtemps", affirme cette femme. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez donc vous offrir de belles coupures en posant un minimum de congés. Au mois de mai par exemple, quatre jours sont fériés. Et si vous prenez du mardi 2 au vendredi 5, soit quatre jours, vous aurez dix jours de repos d'affilée. Voici, une petite astuce pour cet été, le 14 juillet tombe un vendredi. En posant les quatre jours qui le précèdent, vous voilà avec neuf jours de vacances. Des opérations intéressantes, à condition de bien vous organiser et d'anticiper, car vos collègues pourraient bien avoir la même idée que vous. TF1 | Reportage B. Augey, E. Spertino, B. Poizeuil