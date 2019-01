"2ème étoile", le film qui met à l'honneur les Bleus

"2ème étoile" est un film documentaire retraçant le parcours des Bleus durant la Coupe du monde 2018 en Russie. Avec des images inédites, il montre l'intensité dramatique sur le terrain, les petits secrets de la vie d'un groupe d'amis parfois turbulents et le rôle de Didier Deschamps sur le chemin difficile de la victoire. À ne pas rater ce 2 janvier 2019 à 21 heures sur TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.