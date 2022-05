30 ans après, l’émotion toujours vive à Furiani

La catastrophe de Furiani le 5 mai 1992 a fait 19 morts et 2 357 blessés. Corinne Leca, membre du collectif des victimes de Furiani, part au stade pour faire la fête au stade comme 8 000 autres supporters. La tribune s’effondre à 20h23, et son frère est grièvement blessé. "J’en veux à toutes les personnes qui nous ont fait arriver à ce résultat", confie Corinne. Soigner ses blessures physiques, mais également celle que l’on ne voit pas. En cette "journée anniversaire", Corinne revient pour la première fois au stade, elle rejoint son ami, Corinne Mattei, une membre du collectif des victimes. Son ami vient de créer une fiction pour rendre hommage à son frère, mort sur cette tribune. Les jeunes de tous les clubs de Corse sont venus rendre hommage comme les anciens Sporting Club de Bastia et de l’OM. Depuis un an, cette date a été sacralisée, on ne jouera plus de compétition de championnat de France. Ce jeudi soir, l’OM est en Coupe d’Europe, les joueurs porteront une brassière noire et respecteront une minute de silence. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier