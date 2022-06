30 °C dès 7h ce matin en Corse

Un soleil voilé et une chaleur qui envahit l'ensemble de l'île : 29 °C à 10h ce vendredi matin. A la fontaine de Tolla, José se rafraîchit comme les premiers sportifs de la journée. Plus bas dans la vallée, dans le village d'Ocana, Stéphane a mis en route son four. A l'ombre des parasols, ses clients ont déjà chaud : "Je n'irai pas à la plage aujourd'hui, mais je resterai au frais chez moi" ; "Il fait déjà chaud, on n'a pas dormi de la nuit". Se protéger, les insulaires connaissent bien, ils ont leurs techniques. Dominique n'a pas de climatiseurs, mais elle vit dans une maison familiale qui garde la fraîcheur. "Les murs sont épais, on ferme les volets de façon à ne pas laisser rentrer le soleil. Il y a une partie de la maison qui est plutôt fraîche et une partie de la maison qui est en plein soleil. Et l'été, on se tient par là", explique-t-elle. S'hydrater régulièrement, rester au frais pour les personnes les plus vulnérables. Cette vague de chaleur va s'installer pour tout le week-end. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier