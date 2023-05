30 euros de plus pour le Smic, suffisant face à l'inflation ?

Que fait-on avec 30 euros nets en plus sur son salaire ? C'est la question que se posent sûrement plus de deux millions de Français payés au Smic. Pour certains, c'est insuffisant face à l'inflation. Pourtant, avec les différentes revalorisations en un an, le Smic a augmenté de 80 euros nets. Désormais, le Smic est à 1 383 euros nets par mois. Cette nouvelle augmentation permet-elle d'allonger sa liste de courses ? Pas vraiment aux yeux de cet agent de maintenance concerné. "L'augmentation servira certainement à payer l'électricité qui sera en plus et pas forcément sur l'alimentaire", confie-t-il. Ceux qui sont plus optimistes, ce sont les salariés étudiants, eux aussi au Smic. "C'est toujours du positif. C'est un bonus pour nous à la fin du mois en tant qu'étudiants. Ça nous permettra de se faire plaisir et de pouvoir mettre de côté en même temps", rapporte Thomas, étudiant-salarié payé au Smic. Il s'agit de la deuxième revalorisation du Smic cette année. Une première avait eu lieu en janvier pour un montant de 24 euros nets. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos