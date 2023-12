30 km/h en ville : si difficile à faire respecter

Il suffit de quelques minutes pour s'en rendre compte. Dans cette rue de Bordeaux (Gironde), rares sont ceux qui respectent la limitation à 30 km/h, et les automobilistes ne s'en cachent même pas. Côtés piétons, le passage aux 30 km/h est censé permettre de traverser en sécurité. En théorie, si l'on roule moins vite, on s'arrête plus facilement. Nous avons fait le test. Personne ne s'arrête, il faut forcer le passage pour réussir à traverser. En tout, 59 radars pédagogiques ont été installés par la municipalité dans les zones les plus dangereuses, des lignes droites où les automobilistes appuient facilement sur l'accélérateur. Les panneaux ne suffisent pas. Pour que la vitesse diminue, il faut adapter les voies de circulation. Mais entre la théorie et la pratique, quelques différences. Il y a ceux qui freinent un bon coup et passent de justesse sans laisser la priorité quitte à frôler un vélo, et ceux qui accélèrent pour vite passer avant de devoir s'arrêter. Malgré tout, ces aménagements permettent de réduire la vitesse de 10 km/h en moyenne. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud, F. Gourdin