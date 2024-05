300 ans de peinture en tubes

Rouge rubis, bleu de cobalt, orange profond... trois cents ans de couleurs pour le fournisseur officiel du château de Versailles dès 1753. Les peintures Lefranc Bourgeois ornent les murs des plus grands musées. A l'instar de ce test de couvrance sur la gouache, c'est dans ce laboratoire que les chimistes de la maison mettent au point les milliers de recettes, les couleurs résistant à la lumière, à séchage rapide, ou encore les vinyliques. Au XIXe siècle, c'est le tube étanche avec son bouchon à vis qui va révolutionner l'histoire de l'art. Les peintures sont alors transportables. Les artistes peuvent peindre en extérieur et saisir la lumière du jour. Le mouvement impressionniste est né sous l'impulsion de Claude Monet, Gustave Courbet ou encore Édouard Manet. Mais avant de se retrouver sur la palette du peintre, c'est dans cet atelier de fabrication que démarre l'histoire d'un chef-d’œuvre. Des pigments, beaucoup de pigments de très grande qualité, de l'huile de lin, et un épaississant secret. La pâte mélangée est ensuite affinée. Les peintres comme Guy Brunet en sont très friands. TF1 | Reportage C. Magne, D. Blondeau