300 kilomètres pour aller passer son permis

C'est le grand jour. Nolan conduit pour la première fois tout seul. Le jeune Breton vient tout juste de fêter ses 18 ans et a obtenu son permis de conduire quelques jours auparavant, un soulagement. Il l'a eu au second essai, et Nolan s'estime chanceux. Il n'a dû attendre que deux semaines entre les deux tentatives, alors que normalement, c'est plusieurs mois. Car son auto-école, située à Elven, lui a fait une drôle de proposition : passer le permis dans la Manche, à côté de Cherbourg. Ce qui n'est pas forcément à côté, mais il a dit oui rapidement vu qu'il en avait besoin. Yoann, son moniteur, lui a trouvé une place à 330 kilomètres de là. Départ à 4h du matin avec deux autres élèves. Le coût dépend de la distance, cette fois 150 euros par personne. C'est la seule solution que l'auto-école a trouvée. Car dans le Morbihan, les candidats sont plus nombreux que les places d'examen. Alors chaque mois, ils ont le droit d'envoyer trois de leurs élèves ailleurs. Les causes sont multiples. D'un côté, il manque des inspecteurs, de l'autre, les candidats et leurs parents seraient très pressés de passer l'examen. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon