30°C à 22h : nuit suffocante à Toulouse

Ce jeudi matin, il fait 23 degrés à 7 heures. Les sportifs sont les premiers à profiter de cette fraîcheur matinale. Ce cycliste, lui, va pédaler jusqu’à Montauban. Il fera le trajet en deux fois. Le soleil commence déjà à réchauffer la brique. En terrasse, les places à l’ombre sont privilégiées. "On a dormi très peu la nuit parce qu’il a fait tellement chaud", confie un des clients. Il y a les lève-tôt et les autres. Cette semaine, les parcs de la ville sont ouverts jusqu’à 23 heures. Alors, mercredi soir, les pique-niques s’éternisent. En effet, il fait encore 30 degrés à 23 heures. Sur les quais de la Garonne, les noctambules profitent d’une légère brise. Dans les appartements, la chaleur est suffocante. Eau fraîche, brumisateur, ou ventilateur, Kylian a sorti la panoplie. Et au réveil, le ventilateur tourne toujours. "C’est compliqué de faire passer l’air dans les appartements", affirme-t-il. À Toulouse, le thermomètre va continuer à grimper ces prochains jours. TF1 | Reportage P. Mislanghe. G. Udron