31 décembre : les initiatives pour rentrer serein

Nul doute que la soirée du réveillon sera alcoolisée au Hype Club, une boite de nuit de Guipavas (Finistère). Pauline s’est proposée pour être capitaine de soirée et il en sera de même pour le Nouvel An. L’établissement se trouve en périphérie de ville. La voiture est donc nécessaire pour s’y rendre. Le gérant, Nicolas Cann, a mis en place plusieurs mesures pour inciter les jeunes à désigner un Sam. Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. Les tarifs sans alcool représentent un quart des entrées chaque soir. Systématiquement, les capitaines de soirée sont contrôlés. S’ils sont alcoolisés et qu’ils veulent quand même partir, "un long dialogue va s’amorcer et on arrive en général toujours à les raisonner", explique un responsable. Il est en effet conscient de sa responsabilité tant sur le plan administratif que pénal. Désigner un Sam ou alors réserver un véhicule. Ce jeudi matin, à Brest, des chauffeurs de taxi se préparent au réveillon. Chaque année, dans le pays, près de 30% des accidents mortels sont dus à une prise excessive d’alcool. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel