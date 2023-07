34 °C à l'ombre : une journée au ralenti

Quand il fait chaud, c'est ici que l'on se réfugie, mais ce mardi matin, il n'y a quasiment personne dans ce parc. Les rares promeneurs sont venus très tôt. "Je suis venue prendre mon petit-déjeuner, profiter un peu de la fraîcheur du matin", témoigne une passante. À neuf heures, il fait déjà 28 degrés. Trop chaud pour les jardiniers, qui sont obligés d'adapter leur journée. En centre-ville, c'est 30 degrés, la même température que lundi à 20h30. Sous cette chaleur, on ne veut qu'une seule chose, une glace. La file d'attente s'allonge de plus en plus, il fallait être patient pour s'offrir ce petit plaisir. Les terrasses aussi sont bondées, comme rarement pour un lundi soir. Avec cette chaleur, le bœuf bourguignon a moins la cote que les salades. À 23 heures, le mercure frôle encore les 30 degrés. Amélie a tout prévu pour passer une bonne nuit. Ce mardi matin, les badauds trouvent refuge dans les magasins climatisés. Cette pharmacienne donne quelques conseils pour bien vivre en temps de canicule. Il fera jusqu'à 34 degrés, puis une forte dépression orageuse devrait traverser l'Est de l'Hexagone en fin d'après-midi. TF1 | Reportage I. Blonz, P. Gardet