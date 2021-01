35 ans de la mort de Balavoine : quelles chansons les Français préfèrent-ils ?

Daniel Balavoine est toujours notre héros 35 ans après sa disparition. Ses chansons nous collent encore à la peau. Dans le top10 des tubes entêtants, on ne peut pas en choisir un plus qu'un autre. On se souvient de "Je ne suis pas un héros" et de tous les autres titres qui nous mettent la larme à l'œil. "Mon fils, ma bataille", une chanson qui parle de divorce, est en compétition dans le cœur des Français avec un autre titre : "L'Aziza". C'est l'une des dernières chansons de Balavoine, un hymne contre le racisme et un hommage à sa femme marocaine. Balavoine n'était pas seulement un chanteur à succès. "Le chanteur est une grande gueule qui disait ce qu'il avait envie de dire", lance un passant. "Il disait des vérités, ce que tout le monde ne dit pas toujours", rajoute une autre. Des coups de sangs mémorables contre la pauvreté, la violence et la guerre. Il a également écrit des chansons au rythme de ses engagements. Daniel Balavoine est rentré dans la légende en moins de dix ans de carrière.