35 euros de parking pour aller à la plage

Ces deux amies devront peut-être renoncer à leur virée à la plage de Carnon. Car dans quelques mois, tous les parkings gratuits deviendront payants : "ça me met un peu en colère, ce n'est pas normal qu'on paye une somme exorbitante pour aller à la plage" ; "par exemple dans le cas d’aujourd’hui, si c'était payant, pas sûr qu'on serait venu là". Plus aucun stationnement gratuit de 8h à 22h, 7J/7 et dans toute la ville. Le tarif fait réagir, jusqu'à 35 euros pour deux ou trois heures dans certaines zones : "35 euros pour 3h, c'est énorme, qui peut s'offrir ça" ; "2h de plage... on n'a pas le temps de s'installer et qu'il faut repartir". L'objectif de la mairie serait de régler les problèmes de fréquentations en haute saison et privilégier les déplacements à vélo ou à pied. Un projet révoltant pour les locaux, mobilisés par centaines devant la mairie. Les tarifs ne s'appliqueront pas que l'été, mais toute l'année. L'inquiétude monte aussi chez les commerçants. Ce restaurateur prévoit déjà une baisse de 20% de son chiffre d'affaires. Contacté, le maire de Carnon n'a pas répondu à nos sollicitations. Les frais de parkings devraient débuter dès le mois de juin. TF1 | Reportage L. Croix, A. Guiraud