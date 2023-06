350 ans après, tous pour D’Artagnan !

Quelque chose se prépare. Sur la place du village, des hommes et des femmes croisent le fer. Ils ne sont pas encore en tenue, mais ils sont déjà dans la peau du personnage. Dans les coulisses, on s'apprête pour jouer la pièce tirée du roman d'Alexandre Dumas des Trois Mousquetaires. Ce week-end, Lupiac (Gers) a célébré son héros. C'est un jeune Gascon dévoré d'ambitions qui ne pense qu'à une chose, devenir un mousquetaire du roi. D’Artagnan est mort à Maastricht, aux Pays-Bas, le 25 juin 1673 et c'est dans ce château au cœur du Gers qu'il est né en 1610. Lupiac est tellement fier de son héros qu'une statue de lui trône au cœur du village. Depuis des années, on vient dans la bastide de 350 habitants comme pour un pèlerinage, car le personnage D’Artagnan parle à tous. Pour les comédiens aussi, même s'ils connaissent la pièce par cœur, jouer à Lupiac est une expérience particulière. Le personnage sera encore à l'honneur cet été au mois d'août. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas