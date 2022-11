36 heures pour faire le plein à prix réduit

La journée a commencé très tôt pour Jude Saint Albin. Depuis trois heures ce lundi matin, il enchaîne les ravitaillements dans les stations-services. "C'est un petit peu tendu avec la hausse des prix", affirme-t-il. Dans 36 heures, la ristourne gouvernementale sur le prix du litre de carburant va baisser. Alors les stations-services anticipent les demandes et refont leur stock. À bord de son camion, 37 0000 litres de gasoil, et à son arrivée à la station, il est très attendu. Ce week-end, les automobilistes se sont précipités pour faire le plein. Résultat, une station est presque à sec. Mais le ravitaillement en gasoil et en essence sera long d'au moins 45 minutes. Beaucoup préfèrent être patients pour pouvoir profiter des derniers jours de remise. En effet, dans la plupart des stations, le litre sera 20 centimes plus cher mercredi. Dans les stations TotalEnerghies, la hausse sera même de 30 centimes. Alors pour pouvoir profiter des dernières ristournes, les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience. TF1 | Reportage M. Alibert, S. Prez, Q. Danjou