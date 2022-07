3615 souvenirs, il y a dix ans le Minitel disparaissait

C'est un objet et surtout un son que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître : le Minitel, l'ancêtre d'Internet. À ses débuts, en 1982, il est là pour remplacer l'annuaire papier. Mais très vite, apparaissent une multitude de services : horaires de train, billets d'avion, jeux et surtout les premières messageries de rencontre. Le Minitel devient alors un objet indispensable. Christian Quest est informaticien. Il a travaillé pendant des années sur les serveurs Minitel et il en a près d'une cinquantaine chez lui. Du salon à la cave, il y en a partout. Avec des passionnés comme lui, il a remis en marche quelques serveurs informatiques et ses appareils peuvent fonctionner. Il a même créé une application Minitel pour smartphone. Le 30 juin 2012, le Minitel cédait définitivement sa place à Internet. Christian rêve de créer un musée du Minitel pour rendre hommage à cette invention française qui fut un temps le summum de la haute technologie mondiale. TF1 | Reportage C. Chapel, J. Cluzeau