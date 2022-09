39 °C, nouveau coup de chaud dans le Sud-Ouest

Alors qu'il fait déjà 35 °C à midi et demi, le mercure n'a pas encore atteint son maximum. En effet, on attend jusqu'à 38 °C ce lundi après-midi. Il pourrait même faire 39 °C à Dax (Landes). Ce qui fait au moins 13 °C au-dessus des moyennes de saison. Face à ces prévisions, les habitants ont pris les devants en s'aérant et en faisant leurs courses le matin. "J'ai fait mes courses et l'après-midi je reste au frais, je ne bricole pas, je ne fais rien. Je reste au frais", "c'est l'été de tous les records et c'est vrai que ça commence à durer", témoignent certains passants. Dans la matinée, les terrasses ombragées ont fait le plein. Néanmoins, certains n'ont pas la possibilité de se mettre au frais. Le travail est particulièrement éprouvant pour les ouvriers : "Il faut tenir, il faut boire et faire le relais avec les collègues. Mais c'est physique". En gros, c'est dur, d'autant plus que les heures à venir s'annoncent difficiles. Un vent chaud venu du Sahara doit souffler cet après-midi. TF1 | Reportage H. Villatte, C. Brousseau