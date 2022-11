3919 : à l'écoute des femmes victimes de violences

Nous sommes à la plateforme d'écoute des violences faites aux femmes. Et au bout du fil, une maman de 35 ans, minée par les coups et les menaces de son conjoint, avec qui elle vit depuis seize ans. Le 3919 reçoit des centaines d'appels chaque jour. La ligne est ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. L'an dernier, le centre a reçu 92 000 appels. C'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. En plus d'écouter ces femmes, il faut les encourager à porter plainte, car souvent, leur situation est urgente. "On a deux fois plus de femmes menacées de mort. Une femme sur cinq qui appelle le 3919 est menacée de mort. On note aussi un certain nombre d'agresseurs dans l'impunité, une augmentation des viols conjugaux, et aussi des maltraitances sur les enfants", explique Françoise Brié, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Parfois, ces victimes sont orientées vers des endroits comme la Maison des Femmes à Saint-Denis. Ici, 60 spécialistes sont réunis pour les aider. Médecins, assistantes sociales et policiers les suivent jusqu'à plusieurs mois. Il n'existe que douze structures de ce type dans l'Hexagone et elles ont fait leurs preuves. Les associations espèrent les multiplier sur tout le territoire. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Belot