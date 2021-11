3ème dose : le retour des vaccinodromes

Dès samedi, ce méga centre de vaccination tournera à plein régime. Ici, tout est prêt pour accueillir les candidats à la troisième dose de sérum anti-Covid. Demain, il y aura sept médecins et quatorze infirmières. A Metz (Moselle), les vaccinations n'ont jamais cessé, mais le rythme va s'intensifier pour accueillir les personnes qui ont reçu leur deuxième dose il y a cinq mois. Pour Jessica, infirmière, il va falloir donc préparer beaucoup plus de vaccins. Pour ce vendredi seulement, la troisième dose est encore réservée au plus de 55 ans. Mais certains n'ont pas attendu pour la demander : "il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et il y aura plus de réunions et rencontres familiales", "j'en ai besoin parce que ça va être exigé dans le pass et moi j'ai des déplacements à faire"... Le responsable de ce centre de vaccination a vu les rendez-vous pris d'assaut. Ils ont doublé depuis jeudi. La troisième dose pourra aussi être administrée par les médecins traitants ou les pharmaciens. Ils expliquent que les vaccins ne devraient pas manquer. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly