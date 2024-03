4000 ponts fragilisés en France : comment tous les sécuriser ?

À première vue, il semble en parfait état. Et pourtant, le pont Villars à Valenciennes (Nord) est strictement interdit à tous les poids lourds et à la plupart des utilitaires. En cause, un incendie en 2017 qui a dégradé l'ouvrage. Des ponts comme celui-ci, qui tardent à être réparés, il y en a partout sur le territoire. L’État a même tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs années. L'élément déclencheur est la catastrophe du pont de Gênes en 2018, qui avait tué 43 personnes. Une commission sénatoriale s'empare du sujet, et le constat est sans appel. Sur quelques 200 000 ponts en France, 35 000 sont endommagés, et 4 000 en urgence absolue doivent être réparés immédiatement. Dans la plupart des cas, c'est l'infiltration d'eau et la pollution qui fragilisent les ouvrages. Il y a plusieurs mois, nous avions suivi un radiologue du béton, chargé d'inspecter la solidité des ponts. Pour les professionnels du secteur, il faut même instaurer des contrôles réguliers et obligatoires. Comme cela existe déjà pour les tunnels et les barrages. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Debut, G. Delobette