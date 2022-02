4 millions de Français perdent leur pass vaccinal ce mardi

On vient ce mardi matin dans ce centre de vaccination, sans rendez-vous et à la dernière minute. Selon les estimations des autorités sanitaires, le pass vaccinal de plus de quatre millions de personnes doit être invalidé aujourd'hui, car les règles changent. "C'est le dernier jour là, comme il a expiré alors je dois faire ma deuxième dose", lance Sada. Si comme elle, il vous manque votre dose de rappel, votre pass n'est désormais valable que quatre mois après votre deuxième dose, contre un délai de sept mois jusqu'à présent. La situation est la même pour le père de Radika. Son pass est nécessaire. D'après elle, "il n'aurait pas pu aller au centre d'accueil, il ne peut pas faire ses examens. Un examen qui est prévu mardi prochain et qui est très important pour lui". Une fois le vaccin fait, il faudra attendre encore quelques jours pour voir le pass se réactiver. Ces nouvelles mesures pour le pass vaccinal ne concernent pour l'instant que les personnes de plus de 18 ans et un mois. TF1 | Reportage C. Gerbelot - P. Fontala