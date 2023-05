40 000 fidèles dans un village de 1 200 habitants

Jean-François Darmois est maire de Nevoy (Loiret 45) et il est excédé. En cause, les nuisances provoquées par les 40 000 pèlerins installés sur sa commune depuis deux semaines pour un rassemblement évangéliste. C'est deux fois plus que lors des années précédentes. La localité fait face à des situations de vol et de sécurité avec de l'électricité dérobée aux particuliers à l'aide de câbles. Mais ce n'est pas le seul problème, à cause de la forte affluence, des pèlerins se sont installés en dehors du périmètre de la congrégation, sur des champs privés, sans autorisation. Quant aux riverains du camp, ils dénoncent aussi l'insalubrité provoquée par le rassemblement, l'accumulation des poubelles mais pas seulement. Les organisateurs du pèlerinage déplorent quelques dérapages, mais affirment que tout est fait pour respecter le voisinage. Les mesures sont jugées insuffisantes par les commerçants de la ville de Gien, situés à proximité du camp. Selon qui, ce rassemblement est néfaste pour leur activité. Le pèlerinage s'achève dimanche. Le prochain organisé par cette congrégation est prévu au même endroit au mois d'août. TF1 | Reportage T. Misrachi, P. Rousset