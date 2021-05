40 ans de la mort de Bob Marley : l’héritage de l’icône du reggae reste bien vivant

"No Woman, No Cry", ce n'est pas seulement une chanson, c'est un hymne. Pour beaucoup, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, était l'incarnation de la liberté et du "peace and love". Bob était un chanteur, un musicien mais aussi un passionné de football. Toutefois, il faut le reconnaître, il n'est pas toujours très clair en interview. Quoi qu'il en soit, c'est à travers ses chansons qu'on le comprend. "Pour moi, c'est une musique de révolution, de discours assez fort politiquement", disent certains. "C'est le type qui a tout compris à son époque, un précurseur", selon d'autres. Bob Marley était l'homme qui a popularisé le reggae. En 1980 au Bourget (Seine-Saint-Denis), il a fait 47 000 entrées payantes et pas mal d'évanouissements. Moins d'un an plus tard, il décède d'un cancer mais sa musique, elle, a subsisté. "Il a bercé ma jeunesse, et même, il accompagne ma vieillesse aussi", confie un fan. C'est toujours comme cela avec un premier amour : il reste ancré. C'est ainsi que les chansons de Bob Marley n'ont jamais cessé d'être fredonnées.