40 ans de la mort de Brassens : sur les traces du grand Georges à Paris

Comme il est tentant de chanter du Brassens tous en chœur. Il y a quelques jours dans le 15e arrondissement de Paris, au cœur du parc Georges Brassens, un festival en l'honneur du chanteur donnait le "la" aux choristes amateurs venus honorer sa mémoire. Non loin, dans un petit coin du 14e arrondissement, l'impasse Florimont. Brassens y a vécu pendant 22 ans et y a écrit des dizaines de chansons comme "Marinette". Georges Brassens avait ses habitudes dans un étrange repaire : "Chez Walczak", alias le Boxeur. Une drôle d'histoire mêle le chanteur à lui, mais peut-être surtout à sa femme Georgette. Tous les deux étaient, selon Jean-Louis Walczak, le fils du boxeur, "un peu amoureux de Georgette". Ce qui a poussé le chanteur à mettre fin à leur amitié. Il écrira ensuite une chanson teintée d'ironie envers le patron du restaurant. Pas rancunier pour un sou et 40 ans après la disparition du grand Georges, Jean-Louis a, comme son papa, accepté le règlement à l'amiable du chanteur : les gants de boxe aux vestiaires et la guitare sur le ring de son vieux bistrot.