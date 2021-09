40 ans du TGV : que pensent les Français du TGV M ?

Plus économique, plus silencieux, plus confortable, un nez aérodynamique aux allures de fusée... le train du futur vous séduit. Il pourra transporter 740 passagers contre 600 aujourd'hui. Accès facilité aussi pour les personnes à mobilité réduite qui pourront circuler seules. Les voitures sont 100% connectées à Internet. Par ailleurs, le bar est agrandi avec écran géant. Autre plus : les vitres sont plus larges pour admirer le paysage. Tout change, sauf la vitesse : 320km/h. Par contre, la consommation d'énergie est réduite de 20%. En quatre décennies, le TGV s'est offert plusieurs liftings. Le 22 septembre 1981, la ligne à grande vitesse Paris-Lyon est inaugurée en présence de François Mitterrand. La fameuse ligne orange s'élance cinq jours plus tard à plus de 200 km/h. Mais au départ, le TGV est critiqué et jugé inconfortable. Toujours plus rapide, toujours plus moderne, le TGV séduit encore aujourd'hui. La SNCF a commandé une centaine de rames de son train du futur. Un peu de patience et vous pourrez l'emprunter dès 2024 !