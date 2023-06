40 jours dans la jungle : les premiers mots des enfants

Une comptine pour rassurer cette petite fille qu’il tient dans ses bras. Après un mois de recherches, l’équipe de secours vient de retrouver ces quatre enfants, sains et saufs, dans la jungle colombienne. Ils sont déshydratés, affaiblis. Avec beaucoup de douceur, les militaires tentent de leur faire reprendre des forces. Ils ont passé 40 jours à manger de la farine, puis des fruits de la forêt. Leurs premiers mots aux sauveteurs : "On a très faim. Maman est morte". Cette dernière aurait tenu quatre jours avant de mourir. S’ils ont survécu, c’est grâce à la plus âgée du groupe. Leslie, treize ans, a eu le réflexe de récupérer tout ce qu’elle a pu dans les débris de l’avion. À leur recherche, les autorités colombiennes ont déployé d’importants moyens, mobilisé des centaines de secouristes et militaires pour fouiller la jungle, largué des kits de survie par hélicoptère et diffusé des messages avec la voix de leur grand-mère. Finalement, les enfants ont été retrouvés à cinq kilomètres du lieu du crash. Depuis samedi, ils sont pris en charge dans un hôpital militaire de Bogota, où ils vont rester au moins pendant les deux prochaines semaines. TF1 | Reportage B. Guénais, C. Bienenfeld