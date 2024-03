400 arbres coupés pour éviter les feux d’été

À quelques pas de la calanque de Sormiou, au cœur du Parc national, résonnent des sons inhabituels... ceux des tronçonneuses et d’une tractopelle. Comme ce pin, 400 arbres scrupuleusement sélectionnés sont abattus dans les calanques. Et ce, dans un objectif bien précis : "créer un espace entre la propriété et la forêt pour qu’il n’y ait pas de continuité dans la végétation, et donc, que les flammes se propagent moins bien". Inflammabilité, proximité de la route, santé des arbres… dans ce débroussaillement, rien n’est laissé au hasard. Tout est expliqué aux riverains, comme à certains promeneurs parfois dubitatifs. Ici, tous ont en mémoire l’incendie de 2016, où les flammes ont ravagé 300 hectares du Parc des Calanques. Les institutions ne sont pas les seules tenues à l’obligation de débroussaillement, il y a aussi les habitants situés en zone à risque. Inutile de tout arracher, il faut élaguer. Guy est concerné. "C’est normal. Il faut protéger les maisons en cas d’incendie", raisonne-t-il. En cas d’infraction, la commune peut infliger une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 375 euros et 30 euros par mètre carré non débroussaillé. TF1 | Reportage E. Binet, P. Fontalba