45 ans dans un salon attractif !

Il fait un temps à ne pas sortir une mise en plis. Et pourtant, malgré la pluie, certains ont maintenu leur rendez-vous. Christine Rivassou, avec ses 45 ans de coiffure, connaît son métier sur la pointe de ses ciseaux. Elle a fait toute sa carrière professionnelle dans un petit salon de la rue principale de Bretenoux (Lot). Elle y est entrée à l’âge de quinze ans comme apprentie, et ne l’a jamais quitté. Une fidélité que ses clientes lui rendent bien. À midi, l’heure de la coupure, elle se rend chez elle pour nous raconter son histoire. Sur une photo, on la voit avec son ancienne patronne, Nicole. Cette dernière lui a transmis le commerce où elle s’est investie tant d’années. Christine a mis son salon en vente sur le site de SOS Villages, au prix de 29 000 euros, pour un chiffre d’affaires de 73 000 euros. Le commerce est viable avec un employé, et surtout, indispensable dans le village de 1 500 habitants. Le salon de coiffure de Christine fait partie du patrimoine de Bretenoux. Ouvert il y a plus 70 ans, c’est l’un des commerces les plus vieux de la commune. TF1 | Reportage P. Michel, G. Udron