45 °C attendus en Andalousie : les températures s'emballent en Espagne

Lorsque même les Andalous commencent à se plaindre de la chaleur, c'est que la journée s'annonce vraiment très chaude. "Mon éventail, je ne vais pas le quitter aujourd'hui. Mon conseil, mettre les pieds dans l'eau, sortir le plus tôt possible le matin et tard le soir", raconte une habitante. Ce vendredi, on attend jusqu'à 45 °C à Cordoue (Andalousie) pour l'après-midi. Alors quand on parle de la vague de chaleur dans l'Hexagone, entre 35 °C et 40°C, ils savent gentiment se moquer. "S'il y a des touristes venus du nord de l'Europe, ils doivent croire qu'ils sont arrivés en enfer", explique un habitant. Justement, des touristes français viennent de Bretagne, alors le contraste est saisissant. Et cela chamboule même le programme de certains. Tout juste onze heures et déjà 34 °C, mais heureusement la journée des ouvriers touche à sa fin. "On travaille de 7h à 14h pour éviter les grosses chaleurs de l'après-midi", se réjouit Juan-Carlos. Manuel, lui, a promené son chien de très bonne heure et désormais, pas question de sortir. Le conseil des Andalous, c'est de limiter les efforts dans l'après-midi.