4L Trophy : la solidarité entre Biarritz et le Maroc

Le grand jour est enfin arrivé. Après de longs mois de préparation, les 4L sont presque prêtes à affronter le désert. Ignès et Linah, étudiantes de 22 ans, ont roulé 17 heures depuis Chambéry pour atteindre Biarritz. Une première épreuve pour leur 4L. "On l'a acheté, il y a à peu près un an. Elle a dix ans de plus que nous", confie l'une d'entre elles. Dans quelques heures, près de 900 voitures partiront à l'assaut du désert marocain, direction Marrakech. Mais avant ça, il faut passer les tests techniques. Les 4L doivent pouvoir survivre dans le désert. Dernière vérification également pour ces étudiantes de Besançon. Dans le désert, elles ne pourront compter que sur leur carte et leur boussole. À l'extérieur, certains commencent à s'entraîner et tentent de peaufiner leurs techniques. Mais ces jeunes ne sont pas là que pour s'amuser. Ils sont tous venus avec des dons pour les enfants du désert marocain. Le départ est donné. Tous espèrent atteindre Marrakech dans dix jours. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet