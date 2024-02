+5,5% en juillet : nouvelle hausse du prix du gaz

Cuisiner et se chauffer au gaz, ces gestes vont continuer de coûter toujours plus cher cette année. Une annonce surprise, cela signifiera 90 euros supplémentaires chaque année pour cette femme, malgré ses efforts pour se protéger du froid. Selon le médiateur national de l'énergie, le prix du chauffage au gaz augmente de 70% depuis trois ans. Pour la même consommation, on payait 1 000 euros en 2021, 1 700 aujourd'hui. Pourquoi cette hausse supplémentaire de 5,5% ? D'abord, elle entrera en vigueur à partir du mois de juillet. Et ce sont les réseaux de gaz qui en sont à l'origine. Ils coûtent de plus en plus chers à entretenir, car il y a de moins en moins de clients. La consommation de gaz a diminué, mois 22% par rapport à 2018 à cause des prix et de la transition énergétique. Cette hausse de 5,5% représente en moyenne sept euros supplémentaires chaque mois pour les foyers chauffés au gaz. TF1| Reportage P. Gallaccio