5 euros l'entrée : il faut désormais payer pour visiter Venise

Depuis ce jeudi matin, pour visiter la cité des Doges, il faut payer une taxe de cinq euros. Un peu plus de 200 contrôleurs vérifient que les touristes ont sur eux le QR code, un précieux sésame. Pour l'obtenir, il faut s'enregistrer sur le site officiel, indiquer la date du séjour, son nom et prénom, et payer pour être en règle. Cette taxe inédite ne concerne que les touristes qui veulent passer la journée à Venise. Ceux qui dorment sur place, eux, paient la taxe de séjour. L'objectif est de lutter contre le surtourisme. La Sérénissime accueille parfois jusqu'à 100 000 visiteurs par jours. Pour certains riverains, la situation est intenable, mais cette mesure est inappropriée. Venise, première ville payante au monde, c'est donc plus de revenus pour la cité pour protéger son patrimoine unique. Cette année, la mairie teste cette nouvelle mesure sur une trentaine de jours d'ici fin juillet. Alors, pour le moment, les autorités font preuve d'une certaine tolérance, mais elles rappellent que tous les touristes qui ne paient pas cette taxe risquent une amende de 50 euros. TF1 | Reportage A. Basar, K. Betun, M. H. Maisonhaute