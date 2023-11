5 jours après Ciaran, le quotidien toujours perturbé

C'est le cinquième réveil à la bougie pour Sandrine, toujours privée d'électricité. Vivre dans le noir, c'est une épreuve pour son fils Benjamin, huit ans. Être privé de courant, c'est être privé de frigo, se nourrir uniquement d'œufs et de pâtes chauffés grâce au gaz. La toilette du matin se fait aux gants, à l'eau froide. Quant aux douches et aux lessives, elle va chez sa mère. Elle en profite pour charger son téléphone même s'il ne lui est pas d'une grande utilité. Des dizaines de milliers de foyers bretons restent privés d'électricité. Dans un village où le courant est revenu dimanche, la solidarité s'organise. La mairie met à disposition ses prises, recharger son téléphone, boire un café, des gestes simples, mais appréciés par ces sinistrés. En ce jour de rentrée, des dizaines d'écoles et collèges endommagés par la tempête restent fermés. En attendant, les écoliers sont accueillis dans un bâtiment municipal. Le repas sera préparé sur les plaques de la salle municipale. Une pièce servira de cuisine scolaire, au moins jusqu'à lundi prochain. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Chomy