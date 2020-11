50 ans après la mort du général De Gaulle, son souvenir règne partout à Colombey

Le général Charles de Gaulle est mort le 9 novembre 1970. Cinquante ans après, jour pour jour, Emmanuel Macron et son épouse ont effectué un pèlerinage à Colombey-les-Deux-Eglises en sa mémoire. Et dans un tweet assorti d'une vidéo qu'il commente lui-même, le président de la République avait déjà rendu hommage à son prédécesseur dans la matinée. Il y évoque, entre autres, l'amour du général pour son pays et "sa confiance inébranlable dans le destin de la France". Une cérémonie militaire a également eu lieu dans la matinée dans cette commune qui représente un symbole pour le gaullisme. D'ailleurs dans ce petit village de Haute-Marne qui compte 729 habitants, le souvenir du général est omniprésent. Néanmoins, on voit des drapeaux partout, mais les rues sont presque vides pour un jour historique. Un curieux contraste qui s'explique par la pandémie de Covid-19. Cette année, avec la menace du virus, on célèbre De Gaulle à la maison.