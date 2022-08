50 ans après, un TER reprend du service dans le Gard

Une gare flambant neuve. Après 50 ans de lutte, Bagnols-sur-Céze (Gard) est enfin desservi par le train en direction d'Avignon. Fini donc la voiture pour se rendre au travail. Coût du billet : neuf euros. C'est un tarif imbattable face au prix du carburant. Et le trajet est aussi plus court qu'en voiture. "La, ça va durer 20 à 25 minutes, alors qu'en bus, on met 45 minutes et il y a le trafic en général" ; "Le train, il va en centre-ville en plus, donc ça permet d'aller directement là où il y a des magasins. C'est un gain de temps énorme", lancent des voyageurs. La commune n'avait pas entendu le bruit du train depuis 1973. Alors, le maire Jean-Yves Chapelet en profite pour redynamiser le centre-ville. "Le parvis va être complètement rénové. Tout ce quartier va changer grâce à l'arrivée du train ici", explique-t-il. Les résultats sont déjà là. Une nouvelle ligne ferroviaire, c'est aussi l'occasion d'augmenter le prix de l'immobilier et d'attirer de nouveaux habitants. La ligne devrait accueillir 200 000 voyageurs par an. Mais la région Occitanie ne compte pas en rester là. Cinq autres gares vont rouvrir prochainement. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier