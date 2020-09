50 ans de la disparition de Bourvil : l'occasion de redécouvrir un grand artiste

C'est dans une ferme à Prétot-Vicquemare, en Normandie, que Bourvil est né le 27 juillet 1917. A la mairie, une plaque a été érigée en sa mémoire avec son vrai nom, André Raimbourg, gravé dessus. Un peu plus loin se trouve le village où il a vécu et qui lui a donné son nom d'artiste. Cela fait 50 ans jour pour jour qu'il a disparu. Pour perpétuer sa mémoire l'association des "Amis de Bourvil" organise une exposition avec plus de 300 documents à découvrir.