500 000 tulipes en fleurs à Cheverny

Voici les nouvelles stars du printemps à Cheverny, celles que tout le monde veut sur une photo souvenir. C'est un spectacle toujours plus impressionnant depuis dix ans. Les tulipes forment une rivière multicolore dans le parc du château avec, cette année, un demi-million de fleurs, soit deux fois plus qu'en 2022. "C'est impressionnant (...) J'imagine que c'est un travail de fou pour planter deux ou trois trucs dans mon jardin. Vraiment, c'est splendide", décrit l'une des visiteurs. Ce travail mobilise toute l'équipe de jardiniers à l'automne. Pour obtenir cet arc-en ciel floral, rien n'est laissé au hasard. "Pour avoir un aspect comme celui-ci, c'est une question de densité à la plantation", explique Sami Bouda, jardinier en chef. Par ailleurs, la variété rustique de tulipe fleurit pendant tout le mois d'avril. Une élégance toute simple, idéale en massif. "Je trouve que c'est une fleur assez majestueuse. Et puis surtout ce que j'apprécie, ce sont toutes ces différences de couleurs qui existent dans la tulipe et qu'on ne retrouve peut-être pas dans d'autres fleurs", décrit une passante. Plus ouverte au soleil, la tulipe se referme avec la fraîcheur pour se protéger et faire durer ce spectacle. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély