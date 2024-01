500 bougies pour une même fratrie

La fratrie Toutée toujours au complet 90 ans après une photo prise pendant leur enfance. Philippe, 96 ans ; Christiane, 97 ans ; Mireille, 99 ans ; Ginette, 100 ans et Paulette, 102 ans. Frères et sœurs, à eux cinq, ils ont 496 ans, c’est le record du monde. Leurs proches sont ravis. "On se dit qu’on a quand même une belle et grande famille et c’est une grande chance", affirme Nais, arrière-petite-fille de Ginette. La fratrie est à l’origine d’une dynastie : 19 enfants, 31 petits-enfants, 32 arrières petits-enfants et trois arrières-arrières petits-enfants. Des chiffres hors du commun, il faut croire que dans la famille, on aime bien compter. Alors, vous vous demandez sûrement quel est leur secret de longévité. Une vie rurale partagée entre la ferme et l’usine. Aujourd’hui, Paulette, l’aînée, vit toujours seule chez elle à 102 ans. "Il faut essayer de ne pas s’ennuyer surtout", explique-t-elle. C’est en voyant les bougies s’additionner sur les gâteaux que Véronique, petite-nièce de Paulette, a eu l’idée d’inscrire la fratrie dans le livre des records. C’est le record de la plus vieille fratrie du monde. TF1 | Reportage V. Topenot, E. Fourny