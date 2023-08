500 hectares brûlés : la lutte acharnée des pompiers

La bataille contre le feu n'est pas encore gagnée. Ce mardi matin, les pompiers interviennent pour éteindre les flammes qui menacent les maisons. Il faut à tout prix empêcher une reprise de l'incendie, protéger les habitations et ceux qui y vivent. Il faut procéder maison par maison, rapidement. Le vent est tombé ce matin, mais il peut reprendre à tout moment et attiser de nouveau le feu. Ce dernier a déjà parcouru près de 500 hectares. La veille, le feu était hors de contrôle. Sur des images tournées par des pompiers, la lutte est difficile. Le vent est violent et la végétation très sèche, le brasier a tout enflammé sur son passage. Trois hélicoptères et huit Canadair sont nécessaires pour contenir la propagation du feu. Toute la nuit du lundi, les pompiers ont travaillé sans relâche pour maîtriser l'incendie. Un colonel nous emmène jusqu'à l'un des feux toujours actif. Dans les containers de stockage, tout a brûlé. Des camions de renfort rejoignent l'incendie. Ils viennent de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône. Le feu cesse de progresser à une heure de matin... enfin. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Maillard, S. Iorgulescu