500 Miles d'Indianapolis : Simon Pagenaud sur la plus haute marche du podium

Les 500 Miles d'Indianapolis sont l'une des plus rapides et prestigieuses courses du monde. A 35 ans, Simon Pagenaud, originaire de Montmorillon (Vienne), a remporté cette course mythique dont raffolent les Américains. Le 26 mai 2019, il a ainsi succédé à Gaston Chevrolet, sacré en 1920. Le président américain le recevra prochainement avec son équipe à la Maison Blanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.