500 personnes évacuées : un incendie hors de contrôle

Comme un volcan en éruption, un incendie a déjà brûlé 1 500 hectares en Espagne. Et toute la nuit, le feu continue sa course, poussé par les rafales de vent. Les 275 pompiers semblent impuissants, mais ils continuent malgré la chaleur et l'air irrespirable. Ils vont débroussailler en urgence et espérer ralentir la progression du feu. Car à peine trois kilomètres, se situent trois villages. Près de 550 personnes sont évacuées. Rien n'arrête les flammes, pas même les routes. Les autorités espagnoles affirment déjà que l'incendie est criminel, et s'inquiètent pour les prochaines heures. Le vent devrait souffler encore plus fort. TF1 | Reportage F. De Juvigny, S. Cherifi