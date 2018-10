Le 51ème album de Johnny Hallyday est enfin sorti

La sortie du 51ème opus de Johnny Hallyday intitulé "Mon pays c'est l'amour" au eu lieu ce 19 octobre 2018. Pour être les premiers à l'écouter, certains fans se sont précipités chez les disquaires dès l'ouverture. A Sequedin, dans le Nord, Jean-Jacques et Françoise Leroux figurent parmi les premiers venus. En écoutant l'album chez eux, l'émotion était à son comble. Malgré la maladie, la voix de Johnny est restée intacte et toujours aussi puissante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.