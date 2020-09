52 ans après le crash de la caravelle Ajaccio-Nice, les familles veulent connaître la vérité

Les plus anciens s'en souviennent. Le 11 septembre 1968, 95 passagers et membres d'équipage de la caravelle Ajaccio-Nice ont trouvé la mort lors d'un crash au-dessus de la Méditerranée. Depuis, les familles des victimes se battent pour essayer de connaître la vérité. Partagées entre silence et souffrance, elles n'ont jamais pu faire leur deuil, d'autant plus que personne ne croit à la thèse officielle de l'incendie à bord de l'appareil.