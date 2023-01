52 poteaux électriques plantés en 48 heures

Il y a un poteau métallique tous les 20 mètres sur un kilomètre, en pleine campagne à Trigance (Var), pour déployer la fibre et l'internet haut débit. Ce n'est pas du tout du goût des habitants que nous avons rencontrés dans le village. Ils auraient aimé avoir leur mot à dire. "On ne nous a pas demandé notre avis. Nous, la fibre, on s'en fout, on vit très bien sans", confie une habitante. Le maire a bien signé un arrêté de régulation de circulation pour ces travaux, mais il ignorait que 52 poteaux seraient installés là en 48 heures. Il regrette surtout un manque de concertation. "Il y a quand même une solution qui est le fait d'enfouir", explique Stéphane Laval, maire de Trigance. C'est une implantation de pylônes d'autant plus surprenante car la commune se situe dans le parc naturel régional du Verdon. La société en charge du déploiement de la fibre dans le Var a confirmé que les travaux étaient suspendus à Trigance le temps de nouvelles études. Les habitants espèrent cette fois qu'ils seront écoutés et entendus. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard