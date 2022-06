6 juin : Sainte-Mère-Église à l’heure du Débarquement

Français et Américains ensemble, réunis de nouveau après deux années sans pouvoir commémorer en public. Ils sont venus rendre hommage aux milliers de soldats tombés ici même il y a 78 ans jour pour jour. Jeanine avait alors neuf ans, elle se souvient. Malheureusement, elle n'a pas pu remercier ces sauveurs ce lundi matin. Les vétérans de la guerre vieillissent et ils sont de moins en moins nombreux, mais le public a tenu à leur rendre hommage. En ville, on commémore plus joyeusement. Des passionnés défilent avec les chars de l'époque. Ce groupe d'amis vient tous les ans pour assister aux célébrations. Guillaume est venu dimanche d'Orléans (Loiret) avec son fils Hugo. Il tenait à lui montrer ce camp de reconstitution avec ces chars, ces tanks, ces vestiges des violences de la Guerre pour transmettre et éviter que ces horreurs se reproduisent. Les célébrations vont se poursuivre toute la journée, ici, à Sainte-Mère-Église (Manche) et sur les plages du Débarquement. TF1 | Reportage T. Copleux, A. Santos