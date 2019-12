60 000 euros d'amende pour un couple d'éleveurs de cochons dans le Nord

L'élevage de Romaric et Nathalie Delval est au cœur d'une bataille judiciaire. Il y a trois ans, leurs voisins ont porté plainte pour troubles anormaux. En cause : les odeurs et les bruits générés par les 84 cochons du couple. À l'époque, la justice avait donné quatre mois aux éleveurs pour déplacer leurs bêtes. La porcherie a été construite mais avec du retard, en conséquence, ils devront payer 58 700 euros aux plaignants en plus des frais de justice, une amende bien lourde pour le couple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.