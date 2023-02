60 hectares brûlés... et nous ne sommes qu'en février !

En tout, 60 hectares de végétations sont partis en fumée en quelques heures. À Torreilles, dans les Pyrénées-Orientales, le feu est maîtrisé, mais un long travail attend désormais les soldats du feu. La nuit de ce dimanche, jusqu'à 170 pompiers ont lutté pour éteindre l'incendie qui s'est propagé très rapidement. En cause, le vent très fort et un sol extrêmement sec malgré l'hiver. "Ça va faire cinq ans que je suis ici et c'est la première fois que je vois un feu à cette époque-là", rapporte le lieutenant Laurent Rousset, chef du centre d'incendie et de secours de Barcarès. Ce sont des conditions estivales en plein mois de février, et qui inquiètent les pompiers du département. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de cet incendie. Ces derniers jours, plusieurs départs de feu ont été causés par des écobuages. C'est une pratique agricole qui consiste à mettre le feu pour défricher. Ce lundi matin, les autorités appellent à la vigilance. Dans le département, 90 hectares de végétations ont brûlé depuis le début de l'année. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia